Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Сегодня, 17:51Здоровье и экологияФото: Пресс-служба Кремля
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков находится в больнице с коронавирусом, пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
Песков рассказал, что лежит в больнице и лечится.
Напомним, что коронавирус ранее был диагностирован у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева, а также у министра культуры Ольги Любимовой.
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