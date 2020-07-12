Жара продолжается: в начале недели в Нижнем Тагиле ожидается +36

В понедельник в Нижнем Тагиле днем будет +30 градусов жары, ночью температура опустится до 19 градусов тепла. Будет ясно, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду.

Во вторник, 14 июля, столбик термометра достигнет 34 градусов тепла, ночью будет +19 градусов. Ветер южный, до 9 метров в секунду. Днем будет малооблачно.

Среда также будет жаркой. Днем температура воздуха установится на +36 градусах, ночью будет +22. Небо будет ясным, ветер южный до 8 метров в секунду.

В течение всех трех дней осадков не ожидается.