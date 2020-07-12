Жара продолжается: в начале недели в Нижнем Тагиле ожидается +36
Сегодня, 11:54Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным Гисметео, начало недели в Нижнем Тагиле будет жарким и без осадков.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник в Нижнем Тагиле днем будет +30 градусов жары, ночью температура опустится до 19 градусов тепла. Будет ясно, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду.
Во вторник, 14 июля, столбик термометра достигнет 34 градусов тепла, ночью будет +19 градусов. Ветер южный, до 9 метров в секунду. Днем будет малооблачно.
Среда также будет жаркой. Днем температура воздуха установится на +36 градусах, ночью будет +22. Небо будет ясным, ветер южный до 8 метров в секунду.
В течение всех трех дней осадков не ожидается.
Ранее МЧС предупреждало о грозах, граде и сильном ветре, однако в Нижний Тагил это коснулось. Кроме того, в Свердловской области до вечера 13 июля объявлено предупреждение о НМУ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей