Рождаемость в Свердловской области упала на 5,7% с начала 2018 года
Сегодня, 15:00Здоровье и экология
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Специалисты отмечают падение рождаемости в Свердловской области с января по июнь 2018 года. Количество рождённых свердловчан снизилось в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Также выросла смертность.
По данным Свердловскстата, за первое полугодие 2018 года на территории Свердловской области родились 24 тыс. 912 человек. Этот показатель снизился на 5,7% в сравнении с этим же периодом прошлого года, когда родились 26 тыс. 415 человек.
Также специалисты отметили рост смертности. Если в 2017 году с января по июнь умерли 29 тыс. 920 свердловчан, то в 2018 – 30 тыс. 181. Таким образом, естественным путём регион в прошлом году потерял 3 тыс. 505 жителей, а в наступившем – 5 тыс. 269 человек, сообщает REGNUM.
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