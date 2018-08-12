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Рождаемость в Свердловской области упала на 5,7% с начала 2018 года
Сюжеты:
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Рождаемость в Свердловской области упала на 5,7% с начала 2018 года

Сегодня, 15:00Здоровье и экология
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