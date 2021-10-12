Тление торфяника на 120 гектарах в Солнечном локализовано под Екатеринбургом

Торфяник в Солнечном Екатеринбурга тлел на площади около 120 гектар почти трое суток. Жители города ощущали едкий запах гари, часть ЕКАДа заволакивало густым смогом. Пожарные смогли локализовать тление, сейчас его площадь менее 8-ми гектаров.

К 12 октября 2021 года оперативными действиями пожарных Свердловской области удалось локализовать тление торфяника в Солнечном под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Тушение торфяника осложнялось глубиной залегания очагов тления — порядка 9-ти метров. Сейчас остались отдельные очаги, их площадь составляет около 7,8 гектар. В Минприроды и экологии Свердловской области рассказали, что превышения ПДК в воздухе вредных вещества не зафиксировано, то же самое сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора после проведения лабораторных исследований. Напомним, торфяник в Солнечном начал тлеть вечером 10 октября 2021 года. Едкий дым и смог распространились по Екатеринбургу, водители на ЕКАД снижали скорость движения до 5-ти километров в час. Часть ЕКАДа в Солнечном затянуло пеленой едкого дыма

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