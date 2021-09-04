Трассу под Каменском-Уральском заволокло густым дымом из-за лесных пожаров

Трассу под Каменском-Уральском заволокло густым дымом из-за лесных пожаров
Трассу под Каменском-Уральском заволокло густым дымом из-за лесных пожаров
Сегодня, 12:30ТранспортФото: 1MI
Трассу Екатеринбрг — Курган затянуло дымом рядом с Каменском-Уральским 4 сентября. Водители жалуются, что видимость почти нулевая.

По словам очевидцев, огня пока не видно. Из-за дыма и плохой видимости автомобили двигаются со скоростью не более 50 километров в час.

Вечером 3 сентября рядом с Каменском-Уральском разбушевался новый лесной пожар, он разгорелся до площади в 2,3 тысячи гектаров, пишет Е1.

Напомним, в Первоуральске и Тугулыме введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы возникновения новых лесных пожаров. Распространению огня способствует ветренная погода. 3 сентября в Екатеринбурге разбушевался ураган, в котором пострадало два человека.

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