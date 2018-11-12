42 млрд рублей будут выделены на здравоохранение в Свердловской области в 2019 году
Сегодня, 15:50Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В 2019 году на здравоохранение жителей Свердловской области будут выделены 42 млрд рублей. Из них 40,5 млрд рублей – из областного бюджета и 1,3 млрд – из федерального.
Запланированная сумма превышает расходы в 2018 году на 1,2 млрд рублей. Ожидается, что средства в первую очередь будут направлены на высокотехнологичную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.
Также финансовую поддержку получат федеральные проекты – развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, развитие детского здравоохранения, информатизации и обеспечение медорганизаций квалифицированными кадрами, сообщает «Уралинформбюро».
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