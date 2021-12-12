Первый случай завоза омикрон-штамма COVID-19 из России выявлен в Южной Кореи

В общей сложности за сутки в страну прибыли два человека, больных «омикроном». Один приехал из Демократической Республики Конго, а второй из Великобритании.
Данные на 12 декабря гласят, что в Кореи зафиксировано 90 случаев заболевания данным штаммом. Из этого числа 23 человека приехали из-за границы, а другие 67 заболели уже внутри государства, пишут РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю заболеваний.
Первый раз омикрон-штамм был выявлен в Южной Корее у граждан, прибывших 24 ноября из Нигерии. Они успели заразить 60 человек.
Напомним, в Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске выявили четыре независимых полногеномных штамма «омикрон». Специалисты исследуют пробы со Среднего Урала и нескольких регионов.