Первый случай завоза омикрон-штамма COVID-19 из России выявлен в Южной Кореи

Первый случай завоза омикрон-штамма COVID-19 из России выявлен в Южной Кореи
Первый случай завоза омикрон-штамма COVID-19 из России выявлен в Южной Кореи
Сегодня, 17:35Здоровье и экологияФото: pixabay
Зафиксирован первый случай того, что новый штамм COVID-19 был завезен в Южную Корею из России.

В общей сложности за сутки в страну прибыли два человека, больных «омикроном». Один приехал из Демократической Республики Конго, а второй из Великобритании.

Данные на 12 декабря гласят, что в Кореи зафиксировано 90 случаев заболевания данным штаммом. Из этого числа 23 человека приехали из-за границы, а другие 67 заболели уже внутри государства, пишут РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю заболеваний.

Первый раз омикрон-штамм был выявлен в Южной Корее у граждан, прибывших 24 ноября из Нигерии. Они успели заразить 60 человек.

Напомним, в Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске выявили четыре независимых полногеномных штамма «омикрон». Специалисты исследуют пробы со Среднего Урала и нескольких регионов.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
заражениеЮжная Кореякоронавирусштамм
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы