Первый случай завоза омикрон-штамма COVID-19 из России выявлен в Южной Кореи

Зафиксирован первый случай того, что новый штамм COVID-19 был завезен в Южную Корею из России.

В общей сложности за сутки в страну прибыли два человека, больных «омикроном». Один приехал из Демократической Республики Конго, а второй из Великобритании. Данные на 12 декабря гласят, что в Кореи зафиксировано 90 случаев заболевания данным штаммом. Из этого числа 23 человека приехали из-за границы, а другие 67 заболели уже внутри государства, пишут РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю заболеваний. Первый раз омикрон-штамм был выявлен в Южной Корее у граждан, прибывших 24 ноября из Нигерии. Они успели заразить 60 человек. Напомним, в Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске выявили четыре независимых полногеномных штамма «омикрон». Специалисты исследуют пробы со Среднего Урала и нескольких регионов. Четыре независимых штамма «омикрон» выявили в центре исследования проб свердловчан

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