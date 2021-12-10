Четыре независимых штамма «омикрон» выявили в центре исследования проб свердловчан

Четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» выявили в Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, в котором исследуют пробы из Свердловской области и нескольких регионов.

Выявлено четыре независимых полногенномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся в Россию, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максюков на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Речь идет о двух зараженных коронавирусом, пояснили РБК в Роспотребнадзоре. Центр «Вектор» и институт Гамалеи секвенировали геном вируса и выявили таким образом четыре последовательности. В научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» поступают пробы из ЯНАО, ХМАО, Курганской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Томской областей и из ряда других регионов. Напомним, что редакция TagilCity.ru выяснила, кто занимается определением штаммов коронавируса в Свердловской области. Как будут выявлять штамм «омикрон» в Свердловской области

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