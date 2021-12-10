Четыре независимых штамма «омикрон» выявили в центре исследования проб свердловчан

Четыре независимых штамма «омикрон» выявили в центре исследования проб свердловчан
Четыре независимых штамма «омикрон» выявили в центре исследования проб свердловчан
Сегодня, 17:37Здоровье и экологияФото: 1MI
Четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» выявили в Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, в котором исследуют пробы из Свердловской области и нескольких регионов.

Выявлено четыре независимых полногенномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся в Россию, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максюков на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Речь идет о двух зараженных коронавирусом, пояснили РБК в Роспотребнадзоре. Центр «Вектор» и институт Гамалеи секвенировали геном вируса и выявили таким образом четыре последовательности.

В научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» поступают пробы из ЯНАО, ХМАО, Курганской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Томской областей и из ряда других регионов.

Напомним, что редакция TagilCity.ru выяснила, кто занимается определением штаммов коронавируса в Свердловской области.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областькоронавирусомикронштамм
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы