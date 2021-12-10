Четыре независимых штамма «омикрон» выявили в центре исследования проб свердловчан

Выявлено четыре независимых полногенномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся в Россию, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максюков на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Речь идет о двух зараженных коронавирусом, пояснили РБК в Роспотребнадзоре. Центр «Вектор» и институт Гамалеи секвенировали геном вируса и выявили таким образом четыре последовательности.
В научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» поступают пробы из ЯНАО, ХМАО, Курганской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Томской областей и из ряда других регионов.
Напомним, что редакция TagilCity.ru выяснила, кто занимается определением штаммов коронавируса в Свердловской области.