Живой вакциной от коронавируса назвал штамм «омикрон» российский вирусолог

Живой вакциной от коронавируса назвал штамм «омикрон» российский вирусолог
Живой вакциной от коронавируса назвал штамм «омикрон» российский вирусолог
Сегодня, 14:50Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Новый штамм коронавируса «омикрон» может стать своеобразной живой вакциной против инфекции из-за сниженной патогенности и появления иммунитета у пациента иммунитета даже к болезнетворным вариантам инфекции.

Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, пишет Ура.ру.

Вирусолог отмечает, что есть точка зрения о том, что коронавирус прошел вторую фазу эволюции и теперь более заразен, но является менее патогенным.

Тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным варианта, пояснил Чумаков.

Он добавил, что в будущем власти смогут исключать локдауны, но за новым штаммом и его развитием нужно следить.

Однако другой вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов и врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева отметила, что требуется доказательная база, чтобы делать подобные утверждения.

Сам по себе омикрон-штамм, по всей видимости, не настолько смертельно опасен, как «дельта» — штамм, вызывавший большие тревоги. По имеющимся сейчас данным, омикрон-штамм более безобиден, но для того, чтобы делать выводы, нужно больше статистики, требуются более длительные наблюдения,сказала вирусолог.

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