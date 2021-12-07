Живой вакциной от коронавируса назвал штамм «омикрон» российский вирусолог

Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, пишет Ура.ру.
Вирусолог отмечает, что есть точка зрения о том, что коронавирус прошел вторую фазу эволюции и теперь более заразен, но является менее патогенным.
Тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным варианта, пояснил Чумаков.
Он добавил, что в будущем власти смогут исключать локдауны, но за новым штаммом и его развитием нужно следить.
Однако другой вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов и врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева отметила, что требуется доказательная база, чтобы делать подобные утверждения.
Сам по себе омикрон-штамм, по всей видимости, не настолько смертельно опасен, как «дельта» — штамм, вызывавший большие тревоги. По имеющимся сейчас данным, омикрон-штамм более безобиден, но для того, чтобы делать выводы, нужно больше статистики, требуются более длительные наблюдения,сказала вирусолог.