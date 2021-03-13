Эпидемиолог: в Свердловской области уже курсируют новые штаммы COVID-19

Соловьев пояснил, что в Свердловской области сейчас есть все условия для быстрого распространения новых штаммов. Если ранее считалось, что для остановки пандемии достаточно, чтобы у 60% людей выработался иммунитет, то с появлением новых штаммов нужно привить не менее 75–80% населения.