Эпидемиолог: в Свердловской области уже курсируют новые штаммы COVID-19

По данным мониторинга Роспотребнадзора, на территории Свердловской области новых штаммов коронавируса не зарегистрировано. Об этом заявил в марте на пресс-конференции глава ведомства Дмитрий Козловских. Однако врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв уверен в обратном.
По его словам, новый штамм можно выявить двумя способами. Либо проведением геномного секвенирования (определение геномного состава вируса), либо использованием теста, который позволяет выявить конкретную мутацию методом ПЦР. Используя тест-систему, можно отслеживать появление бразильского, британского и южноафриканского штаммов и следить за динамикой их распространения.
Соловьев отметил, что российскую тест-систему зарегистрировали в феврале 2020 года, но она не используется в коммерческих лабораториях, тест не востребован у населения. Об использовании такого теста в государственных лабораториях Свердловской области эпидемиолог не слышал.
По словам Соловьева, сейчас в разных частях мира зарегистрировано уже более пяти новых штаммов со схожими мутациями.
Попадая в организм человека, вирус в процессе размножения многократно копирует собственную РНК, и иногда случаются ошибки копирования, которые меняют отдельные гены, кодирующие вирусные белки. Так появляются мутации,рассказал эпидемиолог Е1.
Мутантные штаммы заразнее до 70%. Они быстрее проникают внутрь клеток, приводят к более высокой госпитализации и увеличивают тяжесть болезни и смертность.
Соловьев пояснил, что есть такие страны, которые фактически изолировались. А российские туристы ездят в страны, где уже широко распространены новые штаммы коронавируса.
Все страны, которые сейчас поражены новыми видами штаммов, сначала регистрировали снижение общего уровня заболеваемости COVID-19 после второй волны. Однако спустя несколько недель начинался рост. Особенностью является повторное заболевание тех, кто ранее уже переболел коронавирусом.
Соловьев пояснил, что в Свердловской области сейчас есть все условия для быстрого распространения новых штаммов. Если ранее считалось, что для остановки пандемии достаточно, чтобы у 60% людей выработался иммунитет, то с появлением новых штаммов нужно привить не менее 75–80% населения.
Напомним, в Свердловской области за время пандемии выявлено почти 80 тысяч случаев коронавируса, от инфекции скончалось 2 510 жителей региона.