Эпидемиолог: в Свердловской области уже курсируют новые штаммы COVID-19

Эпидемиолог: в Свердловской области уже курсируют новые штаммы COVID-19

Сегодня, 13:11Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
О новых штаммах коронавируса в Свердловской области рассказал уральский эпидемиолог.

По данным мониторинга Роспотребнадзора, на территории Свердловской области новых штаммов коронавируса не зарегистрировано. Об этом заявил в марте на пресс-конференции глава ведомства Дмитрий Козловских. Однако врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв уверен в обратном.

По его словам, новый штамм можно выявить двумя способами. Либо проведением геномного секвенирования (определение геномного состава вируса), либо использованием теста, который позволяет выявить конкретную мутацию методом ПЦР. Используя тест-систему, можно отслеживать появление бразильского, британского и южноафриканского штаммов и следить за динамикой их распространения.

Соловьев отметил, что российскую тест-систему зарегистрировали в феврале 2020 года, но она не используется в коммерческих лабораториях, тест не востребован у населения. Об использовании такого теста в государственных лабораториях Свердловской области эпидемиолог не слышал.

По словам Соловьева, сейчас в разных частях мира зарегистрировано уже более пяти новых штаммов со схожими мутациями.

Попадая в организм человека, вирус в процессе размножения многократно копирует собственную РНК, и иногда случаются ошибки копирования, которые меняют отдельные гены, кодирующие вирусные белки. Так появляются мутации,рассказал эпидемиолог Е1.

Мутантные штаммы заразнее до 70%. Они быстрее проникают внутрь клеток, приводят к более высокой госпитализации и увеличивают тяжесть болезни и смертность.

Соловьев пояснил, что есть такие страны, которые фактически изолировались. А российские туристы ездят в страны, где уже широко распространены новые штаммы коронавируса.

Все страны, которые сейчас поражены новыми видами штаммов, сначала регистрировали снижение общего уровня заболеваемости COVID-19 после второй волны. Однако спустя несколько недель начинался рост. Особенностью является повторное заболевание тех, кто ранее уже переболел коронавирусом.

Соловьев пояснил, что в Свердловской области сейчас есть все условия для быстрого распространения новых штаммов. Если ранее считалось, что для остановки пандемии достаточно, чтобы у 60% людей выработался иммунитет, то с появлением новых штаммов нужно привить не менее 75–80% населения.

Напомним, в Свердловской области за время пандемии выявлено почти 80 тысяч случаев коронавируса, от инфекции скончалось 2 510 жителей региона.

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