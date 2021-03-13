Идет подготовка: пожароопасный сезон на Урале рискует начаться с середины апреля

В 2021 году пожароопасный сезон в Свердловской области может начаться с 15 апреля. В регионе началась подготовка.

Отмечается, что противопожарному обустройству лесов и организации мониторинга пожарной опасности уделяется особое внимание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Также с целью обнаружения лесных пожаров будут задействованы 27 наблюдательных пунктов, системы видеонаблюдения и наземные, авиационные патрули. Также для работы имеется три вертолета и пять самолетов. В общей сложности к тушению пожаров в готовы 4,6 тысячи человек, около 2 тысяч единиц техники и почти 9 тысяч единиц оборудования.

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