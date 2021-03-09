Два человека погибли во сне при пожарах в Нижнем Тагиле за два дня

7 марта около 5.30 на пульт диспетчеру поступило сообщение о пожаре на улице Энтузиастов, 39. Горела одна из комнат коммунальной квартиры на первом этаже трёхэтажного жилого дома на площади два квадратных метра. На месте возгорания было повреждено домашнее имущество и обнаружен мертвым мужчина 1958 года рождения. Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении погибшего, проводится проверка.
8 марта в 7.21 поступило сообщение о пожаре в поселке Первомайский Горноуральского городского округа. На улице Ленина горели частный дом и надворные постройки, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На месте пожара погиб мужчина 1970 года рождения, который был знакомым владельца дома и помогал ему по хозяйству. Предварительно установлено, что погибший сушил одежду над металлической печью, возгорание одежды привело к возникновению пожара.
Напомним, 6 марта в Екатеринбурге пожарные вынесли из огня ребенка-инвалида на улице Металлургов. Кроме него было эвакуировано 20 взрослых и двое детей.