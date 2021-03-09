Два человека погибли во сне при пожарах в Нижнем Тагиле за два дня

Два человека погибли во сне при пожарах в Нижнем Тагиле за два дня

Сегодня, 11:31ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Два человека, которые спали, погибли из-за пожаров в Нижнем Тагиле 7 и 8 марта, сообщает сообщает отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

7 марта около 5.30 на пульт диспетчеру поступило сообщение о пожаре на улице Энтузиастов, 39. Горела одна из комнат коммунальной квартиры на первом этаже трёхэтажного жилого дома на площади два квадратных метра. На месте возгорания было повреждено домашнее имущество и обнаружен мертвым мужчина 1958 года рождения. Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении погибшего, проводится проверка.

8 марта в 7.21 поступило сообщение о пожаре в поселке Первомайский Горноуральского городского округа. На улице Ленина горели частный дом и надворные постройки, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На месте пожара погиб мужчина 1970 года рождения, который был знакомым владельца дома и помогал ему по хозяйству. Предварительно установлено, что погибший сушил одежду над металлической печью, возгорание одежды привело к возникновению пожара.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Напомним, 6 марта в Екатеринбурге пожарные вынесли из огня ребенка-инвалида на улице Металлургов. Кроме него было эвакуировано 20 взрослых и двое детей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
смертьпожарЭнтузиастовНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы