«Весь центр в дыму»: пожар на улице Куйбышева сняли на видео очевидцы в Екатеринбурге

На видео очевидцев попал пожар на улице Куйбышева в Екатеринбурге. Пока нет информации о точном месте и причинах возгорания.

На видеозаписи виден уходящий в небо столб серого дыма. Читатели предположили, что возгорание произошло в районе ресторана «Нигора». Видео: e1.ru Дышать нечем. Весь центр в дыму, сообщают E1 очевидцы. В пресс-службе МЧС обещали прокомментировать инцидент позже. Напомним, 3 марта сообщалось о пожаре в Нижнем Тагиле, в котором угарным газом отравилась девочка 2015 года рождения. В квартире на третьем этаже на площади 20 квадратных метров горело домашнее имущество. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения собственницы квартиры. Девочка отравилась угарным газом из-за курения пьяной матери в Нижнем Тагиле

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