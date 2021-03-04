«Весь центр в дыму»: пожар на улице Куйбышева сняли на видео очевидцы в Екатеринбурге

«Весь центр в дыму»: пожар на улице Куйбышева сняли на видео очевидцы в Екатеринбурге

Сегодня, 11:29ПроисшествияФото: Скриншот с видео E1.ru
На видео очевидцев попал пожар на улице Куйбышева в Екатеринбурге. Пока нет информации о точном месте и причинах возгорания.

На видеозаписи виден уходящий в небо столб серого дыма. Читатели предположили, что возгорание произошло в районе ресторана «Нигора».

Видео:e1.ru

Дышать нечем. Весь центр в дыму, сообщают E1 очевидцы.

В пресс-службе МЧС обещали прокомментировать инцидент позже.

Напомним, 3 марта сообщалось о пожаре в Нижнем Тагиле, в котором угарным газом отравилась девочка 2015 года рождения. В квартире на третьем этаже на площади 20 квадратных метров горело домашнее имущество. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения собственницы квартиры.

Сюжеты:
Екатеринбург
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