Незадолго до смертельного пожара на кране в цехе НТМК были неполадки с печью

Напомним, трагедия случилась 22 февраля 2021 года в Нижнем Тагиле. В конвертерном цехе НТМК в кабине мостового крана начался пожар. Машинист попытался справиться с огнем, но это не удалось. Тогда мужчина направил кабину к посадочной площадке, однако не успел до нее добраться и спрыгнул с высоты 25 метров. От полученных травм он скончался на месте. Следственный комитет организовал проверку по факту происшествие. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).