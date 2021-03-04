Незадолго до смертельного пожара на кране в цехе НТМК были неполадки с печью

Работавший на одном и том же кране с погибшим машинист рассказал, что прибор отопления уже ремонтировался.
По словам тагильчанина, в печке уже находили неполадки, затем их устранили. По его мнению, более вероятен вариант замыкания проводки. Кроме того, собеседник редакции отметил, что в соответствии с правилами в кабине крана всегда находится огнетушитель.
Это могла быть неполадка в печке или короткое замыкание в панели, передает супруга слова рабочего НТМК.
В пресс-службе ЕВРАЗа изданию сообщили, что расследование подобных случаев занимает несколько месяцев, поэтому пока невозможно назвать точные причины гибели мужчины.
Напомним, трагедия случилась 22 февраля 2021 года в Нижнем Тагиле. В конвертерном цехе НТМК в кабине мостового крана начался пожар. Машинист попытался справиться с огнем, но это не удалось. Тогда мужчина направил кабину к посадочной площадке, однако не успел до нее добраться и спрыгнул с высоты 25 метров. От полученных травм он скончался на месте. Следственный комитет организовал проверку по факту происшествие. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).