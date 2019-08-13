Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться
Сегодня, 09:55Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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«Авиалесохрана» сообщила, что площадь лесных пожаров в России за минувшие сутки сократилась на 6% и составляет 266,4 тысячи гектаров, пишет «Коммерсант».
12 августа ликвидировано 49 пожаров на площади 5,9 тысячи гектаров. В понедельник сообщалось, что на территории страны действуют 202 лесных пожара.
Наиболее от стихии пострадали Красноярский край, Якутия и Иркутская область.
Напомним, в Красноярский край из Свердловской области для помощи в тушении огня отправились студенты-добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
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