В Свердловской области возросло число психических расстройств у детей

Количество подростков с психическими расстройствами выросло на 35,3%. Об это рассказала главный детский психиатр Свердловской области Анна Малахова. По ее словам, одной из угроз для детей является травля в интернете.

Согласно опросам, проведенным Всемирной организацией здравоохранения, Россия занимает первое место по числу подростков, которые подвергаются психологическому насилию в сети.