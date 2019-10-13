В Свердловской области возросло число психических расстройств у детей
Сегодня, 17:38Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области за пять лет увеличилось число детей, страдающих психическими расстройствами, сообщает «Уралинформбюро».
Количество подростков с психическими расстройствами выросло на 35,3%. Об это рассказала главный детский психиатр Свердловской области Анна Малахова. По ее словам, одной из угроз для детей является травля в интернете.
Согласно опросам, проведенным Всемирной организацией здравоохранения, Россия занимает первое место по числу подростков, которые подвергаются психологическому насилию в сети.
Как рассказал главный психиатр региона Олег Сердюк, министерство образования области постоянно проводит консультации с региональной психиатрической службой. Психологи в школах проводят работу по выявлению детей из группы риска, после чего предлагают их родителям посетить специалистам.
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