В тагильском онкодиспансере появился новый КТ-центр

Соответствующий приказ был подписан в Министерстве здравоохранения Свердловской области. Согласно ему, амбулаторный центр начал работу еще 12 ноября. Он принимает пациентов с 17.00 до 20.00 каждый день, не исключая выходные и праздничные дни.
Отмечается, что для работы в КТ-центр направляют медиков из городской поликлиники № 4. Демидовской больнице, в свою очередь, предстоит предоставить спецтранспорт для доставки пациентов на обследование.
Напомним, в конце октября в Екатеринбурге был открыт еще один центр компьютерной томографии. Его разместили на базе областного туберкулезного диспансера.