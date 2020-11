В тагильском онкодиспансере появился новый КТ-центр

В Нижнем Тагиле начал работу еще один центр компьютерной томографии для пациентов с коронавирусом. Его разместили на базе филиала № 1 Свердловского областного онкологического диспансера.

Соответствующий приказ был подписан в Министерстве здравоохранения Свердловской области. Согласно ему, амбулаторный центр начал работу еще 12 ноября. Он принимает пациентов с 17.00 до 20.00 каждый день, не исключая выходные и праздничные дни. Отмечается, что для работы в КТ-центр направляют медиков из городской поликлиники № 4. Демидовской больнице, в свою очередь, предстоит предоставить спецтранспорт для доставки пациентов на обследование. Напомним, в конце октября в Екатеринбурге был открыт еще один центр компьютерной томографии. Его разместили на базе областного туберкулезного диспансера.

