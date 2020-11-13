В тагильском онкодиспансере появился новый КТ-центр

Соответствующий приказ был подписан в Министерстве здравоохранения Свердловской области. Согласно ему, амбулаторный центр начал работу еще 12 ноября. Он принимает пациентов с 17.00 до 20.00 каждый день, не исключая выходные и праздничные дни.