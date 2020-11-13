В тагильском онкодиспансере появился новый КТ-центр

В тагильском онкодиспансере появился новый КТ-центр

Сегодня, 19:00Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле начал работу еще один центр компьютерной томографии для пациентов с коронавирусом. Его разместили на базе филиала № 1 Свердловского областного онкологического диспансера.

Соответствующий приказ был подписан в Министерстве здравоохранения Свердловской области. Согласно ему, амбулаторный центр начал работу еще 12 ноября. Он принимает пациентов с 17.00 до 20.00 каждый день, не исключая выходные и праздничные дни.

Отмечается, что для работы в КТ-центр направляют медиков из городской поликлиники № 4. Демидовской больнице, в свою очередь, предстоит предоставить спецтранспорт для доставки пациентов на обследование.

Напомним, в конце октября в Екатеринбурге был открыт еще один центр компьютерной томографии. Его разместили на базе областного туберкулезного диспансера.

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