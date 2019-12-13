Предупреждение о НМУ первой степени опасности объявлено в Свердловской области
Сегодня, 19:23Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Специалисты гидрометеоцентра предупредили свредловчан, что на шесть дней регион окутает смог.
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности связано с погодными условными, препятствующими быстрому рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Предупреждение о НМУ продлится с 13 по 18 декабря. В такие дни рекомендуется не проветривать помещения и не заниматься физкультурой на свежем воздухе. По прогнозу погоды, со среды в регионе ожидается похолодание.
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