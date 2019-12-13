В Свердловской области 10% кондитерских изделий не прошли проверку качества

На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и филиалов исследованы четыре тысячи проб продукции, 438 проб оказались неудовлетворительными. По микробиологическим показателям исследовали 3,8 тысячи проб, забракованы 385 проб. По физико-химическим показателям проверили 482 пробы, 52 пробы оказались некачественными.