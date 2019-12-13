В Свердловской области 10% кондитерских изделий не прошли проверку качества
Сегодня, 10:57Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За 9 месяцев этого года специалисты Роспотребнадзора проверили 10,37 тонны кондитерских изделий, из них забраковано 10%, сообщает пресс-служба ведомства.
На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и филиалов исследованы четыре тысячи проб продукции, 438 проб оказались неудовлетворительными. По микробиологическим показателям исследовали 3,8 тысячи проб, забракованы 385 проб. По физико-химическим показателям проверили 482 пробы, 52 пробы оказались некачественными.
В третьем квартале текущего года специалисты проверили 315 объектов торговли кондитерскими изделиями, на 110 объектах обнаружены нарушения. Потенциально опасная продукция изъята из оборота. Составлены 103 протокола об административных правонарушениях, выписаны штрафы на сумму более 2,4 миллиона рублей.
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