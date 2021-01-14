В Нижнем Тагиле ГБ № 4 начнет принимать анализы на новый тип гриппа

В Нижнем Тагиле ГБ № 4 начнет принимать анализы на новый тип гриппа

Сегодня, 14:33Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле Городская больница № 4 начнет тестирование на новый тип гриппа. Приказ опубликован на сайте Минздрава.

Медики считают, что в 2021 году будет распространен грипп типа A/H1N1pdm09. Его диагностикой займется ряд региональных больниц, среди которых ГБ № 4 в Нижнем Тагиле.

Анализ будет проводиться забиранием мазка из носоглодки, смывом с бронхов или аутопсийного материала.

В приказе отмечается, что медицинским учреждениям с 15 января следует организовать диагностику тяжелых форм пневмонии, подозрительных на ОРВИ и грипп случаев.

Напомним, в Свердловской области на 77% превышен эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ за первые семь дней 2021 года. Зарегистрировано более 13 тысяч случаев. Из них более 8,7 тысячи - в Екатеринбурге.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
больницагриппанализтестированиеГБ №4Нижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы