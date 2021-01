В Нижнем Тагиле ГБ № 4 начнет принимать анализы на новый тип гриппа

В Нижнем Тагиле Городская больница № 4 начнет тестирование на новый тип гриппа. Приказ опубликован на сайте Минздрава.

Медики считают, что в 2021 году будет распространен грипп типа A/H1N1pdm09. Его диагностикой займется ряд региональных больниц, среди которых ГБ № 4 в Нижнем Тагиле. Анализ будет проводиться забиранием мазка из носоглодки, смывом с бронхов или аутопсийного материала. В приказе отмечается, что медицинским учреждениям с 15 января следует организовать диагностику тяжелых форм пневмонии, подозрительных на ОРВИ и грипп случаев. Напомним, в Свердловской области на 77% превышен эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ за первые семь дней 2021 года. Зарегистрировано более 13 тысяч случаев. Из них более 8,7 тысячи - в Екатеринбурге. На Среднем Урале эпидемпорог по ОРВИ превышен на 77% за первую неделю 2021 года

