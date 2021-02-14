«Правда или вымысел»: обманул ли Куйвашев насчет санитарных зон в Нижнем Тагиле?

ЕВРАЗ НТМК

ЕВРАЗ НТМК запрос TagilCity.ru проигнорировал. Это предприятие находится на первом месте в рейтинге заводов-загрязнителей по количеству выбросов в год и является крупнейшим в городе. Его предполагаемая ССЗ охватывает жилые кварталы в центре Нижнего Тагила и на Тагилстрое. Еще летом в пресс-службе предприятия заявляли, что срок утверждения проекта санитарно-защитной зоны — до 31 декабря 2020 года. Однако на сегодняшний день не известно, действительно ли она прошла утверждение. Информации об этом нет и у Департамента информполитики губернатора. Так что слова Куйвашева в отношении санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК, скорее всего, являются враньем.