«Правда или вымысел»: обманул ли Куйвашев насчет санитарных зон в Нижнем Тагиле?

В декабре 2020 года глава региона Евгений Куйвашев заявил, что проекты санитарно-защитных зон всех предприятий Нижнего Тагила находятся на госэкспертизе. Насколько были правдивы слова губернатора, разбиралось TagilCity.ru.

Тогда, в декабре, на пресс-конференции наш журналист задал вопрос Евгению Куйвашеву о том, когда будут установлены СЗЗ на крупных тагильских предприятиях. И вот, что ответил глава региона: Это непростая работа, проекты по санитарным зонам готовы, они находятся на госэкспертизе. Это тоже часть большой работы, которую мы ведем для реализации национального проекта «Экология». Photo: Департамент информационной политики Свердловской области TagilCity.ru решило выяснить, врет ли нам на этот раз губернатор. Мы направили официальные запросы на предприятия Нижнего Тагила, УВЗ, ЕВРАЗ НТМК, ВГОК и ХЗ «Планта», с просьбой сообщить о сроках утверждения и установки санитарно-защитных зон. И вот что в итоге получилось — ответы мы ждали 1,5 месяца, и пришли они далеко не от всех. ЕВРАЗ НТМК ЕВРАЗ НТМК запрос TagilCity.ru проигнорировал. Это предприятие находится на первом месте в рейтинге заводов-загрязнителей по количеству выбросов в год и является крупнейшим в городе. Его предполагаемая ССЗ охватывает жилые кварталы в центре Нижнего Тагила и на Тагилстрое. Еще летом в пресс-службе предприятия заявляли, что срок утверждения проекта санитарно-защитной зоны — до 31 декабря 2020 года. Однако на сегодняшний день не известно, действительно ли она прошла утверждение. Информации об этом нет и у Департамента информполитики губернатора. Так что слова Куйвашева в отношении санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК, скорее всего, являются враньем. Кроме того, независимые замеры воздуха от TagilCity.ru также говорят о том, что ситуацию вокруг СЗЗ предприятия нужно решать как можно скорее. Напомним, в районе вокзала, который также входит предполагаемую санитарно-защитную зону, мы фиксировали превышение веществ-загрязнителей в атмосфере до 95 раз. А по результатам ночных замеров, загрязнения в воздухе превышали норму до 2,2 раза. Диоксид азота, сероводород и формальдегид: чем дышат тагильчане ночью? 2 Photos 7 февраля редакция TagilCity.ru решила провести ночные замеры воздуха в тех местах, где тагильчане чаще всего жалуются на неприятный химический запах ВГОК Высокогорский обогатительный комбинат, второй в топе предприятий-загрязнителей, также не дал ответа на официальный запрос. С 2018 года на ВГОК находится в стадии банкротства. На начало 2020 года сумма долга предприятия составляла 2,7 миллиарда рублей. Скорее всего, из-за огромных долгов и исполнительных производств комбинату не до экологических проблем. Если у них есть хотя бы проект СЗЗ, то контролирующие органы не будут накладывать какие-либо санкции на предприятие, поделилась мнением с TagilCity.ru эколог Ирина Светова. Что происходит с проектом СЗЗ предприятия, которое скорей всего через несколько лет перестанет существовать, неизвестно. Поэтому и здесь, возможно, губернатор сказал неправду. Photo: TagilCity.ru УВЗ На «Уралвагонзаводе» нашему изданию ответили, что проект СЗЗ «с учетом реконструкции специального производства» уже разработан и на него получено «положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и экспертное заключение по результатам натурных исследований и изменений химического загрязнения атмосферного воздуха, шумового воздействия на атмосферный воздух в зоне влияния предприятия». В данный момент ведется работа по подготовке заявления и необходимой документации в Роспотребнадзор для установления санитарно-защитной зоны,ответили в пресс-службе УВЗ. Одна из станций замеров воздуха УГМС на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов находится в предполагаемой санитарно-защитной зоне УВЗ. Согласно данным метеорологов, на ней также периодически фиксируется превышение веществ-загрязнителей. Например, с начала февраля превышения формальдегида до 1,6 ПДК были в течение трех дней. Получается, что в случае УВЗ губернатор не соврал. Проект санитарно-защитной зоны предприятия действительно направлен на госэкспертизу. Photo: TagilCity.ru ХЗ «Планта» Еще одним предприятием, которое дало ответ на запрос, стал химический завод «Планта». Правда получен он был только через 1,5 месяца в весьма лаконичной форме. АО «ХЗ «Планта» договор на разработку проекта санитарно-защитной зоны СЗЗ заключило в сентябре 2020 года. Ориентировочный срок завершения работ: IV квартал 2021 года,сообщили на предприятии. И здесь слова Евгения Куйвашева оказались неправдой, так как проект СЗЗ у «Планты» находится лишь в стадии разработки и до госэкспертизы ему еще далеко. Photo: TagilCity.ru Следующим нашим шагом стал запрос в Департамент информационной политики губернатора Свердловской области. Мы попросили подтвердить слова Евгения Куйвашева о прохождении проектов СЗЗ госэкспертизу каждого из крупных тагильских предприятий и предоставить сроки их установки. Однако ДИП такую информацию предоставлять не стал и, соответственно, заявление губернатора осталось без аргументов. Департамент лишь попросил предприятия Нижнего Тагила все-таки ответить на наши запросы. По вашей просьбе проведены переговоры с предприятиями. Получена информация, что на Ваш запрос ведется подготовка ответов,сообщили TagilCity.ru в Департаменте информполитики. Таким образом, подтверждение официальному заявлению Евгения Куйвашева о СЗЗ заводов Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru найти не удалось. На какой стадии находятся проекты, когда наконец пройдет их утверждение и постановка на кадастровый учет, пока остается неизвестным. По официальным ответам, которые предприятия дают весьма неохотно, какой-то процесс с определением СЗЗ все же происходит. Но похоже, эта информация не особо распространяется, раз губернатор региона не в курсе полной картины и делает весьма опрометчивые заявления, не соответствующие действительности. При этом ДИП, который должен взаимодействовать со всеми отраслями, быть в курсе важных вопросов в области и стоять на страже правдивости слов губернатора, своими ответами лишь «топит» главу региона, показывая его некомпетентность.

