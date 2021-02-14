«Правда или вымысел»: обманул ли Куйвашев насчет санитарных зон в Нижнем Тагиле?

Тогда, в декабре, на пресс-конференции наш журналист задал вопрос Евгению Куйвашеву о том, когда будут установлены СЗЗ на крупных тагильских предприятиях. И вот, что ответил глава региона:
Это непростая работа, проекты по санитарным зонам готовы, они находятся на госэкспертизе. Это тоже часть большой работы, которую мы ведем для реализации национального проекта «Экология».
TagilCity.ru решило выяснить, врет ли нам на этот раз губернатор. Мы направили официальные запросы на предприятия Нижнего Тагила, УВЗ, ЕВРАЗ НТМК, ВГОК и ХЗ «Планта», с просьбой сообщить о сроках утверждения и установки санитарно-защитных зон.
И вот что в итоге получилось — ответы мы ждали 1,5 месяца, и пришли они далеко не от всех.
ЕВРАЗ НТМК запрос TagilCity.ru проигнорировал. Это предприятие находится на первом месте в рейтинге заводов-загрязнителей по количеству выбросов в год и является крупнейшим в городе. Его предполагаемая ССЗ охватывает жилые кварталы в центре Нижнего Тагила и на Тагилстрое. Еще летом в пресс-службе предприятия заявляли, что срок утверждения проекта санитарно-защитной зоны — до 31 декабря 2020 года. Однако на сегодняшний день не известно, действительно ли она прошла утверждение. Информации об этом нет и у Департамента информполитики губернатора. Так что слова Куйвашева в отношении санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК, скорее всего, являются враньем.
Кроме того, независимые замеры воздуха от TagilCity.ru также говорят о том, что ситуацию вокруг СЗЗ предприятия нужно решать как можно скорее. Напомним, в районе вокзала, который также входит предполагаемую санитарно-защитную зону, мы фиксировали превышение веществ-загрязнителей в атмосфере до 95 раз. А по результатам ночных замеров, загрязнения в воздухе превышали норму до 2,2 раза.
Высокогорский обогатительный комбинат, второй в топе предприятий-загрязнителей, также не дал ответа на официальный запрос. С 2018 года на ВГОК находится в стадии банкротства. На начало 2020 года сумма долга предприятия составляла 2,7 миллиарда рублей.
Скорее всего, из-за огромных долгов и исполнительных производств комбинату не до экологических проблем. Если у них есть хотя бы проект СЗЗ, то контролирующие органы не будут накладывать какие-либо санкции на предприятие, поделилась мнением с TagilCity.ru эколог Ирина Светова.
Что происходит с проектом СЗЗ предприятия, которое скорей всего через несколько лет перестанет существовать, неизвестно. Поэтому и здесь, возможно, губернатор сказал неправду.
На «Уралвагонзаводе» нашему изданию ответили, что проект СЗЗ «с учетом реконструкции специального производства» уже разработан и на него получено «положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и экспертное заключение по результатам натурных исследований и изменений химического загрязнения атмосферного воздуха, шумового воздействия на атмосферный воздух в зоне влияния предприятия».
В данный момент ведется работа по подготовке заявления и необходимой документации в Роспотребнадзор для установления санитарно-защитной зоны,ответили в пресс-службе УВЗ.
Одна из станций замеров воздуха УГМС на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов находится в предполагаемой санитарно-защитной зоне УВЗ. Согласно данным метеорологов, на ней также периодически фиксируется превышение веществ-загрязнителей. Например, с начала февраля превышения формальдегида до 1,6 ПДК были в течение трех дней.
Получается, что в случае УВЗ губернатор не соврал. Проект санитарно-защитной зоны предприятия действительно направлен на госэкспертизу.
Еще одним предприятием, которое дало ответ на запрос, стал химический завод «Планта». Правда получен он был только через 1,5 месяца в весьма лаконичной форме.
АО «ХЗ «Планта» договор на разработку проекта санитарно-защитной зоны СЗЗ заключило в сентябре 2020 года. Ориентировочный срок завершения работ: IV квартал 2021 года,сообщили на предприятии.
И здесь слова Евгения Куйвашева оказались неправдой, так как проект СЗЗ у «Планты» находится лишь в стадии разработки и до госэкспертизы ему еще далеко.
Следующим нашим шагом стал запрос в Департамент информационной политики губернатора Свердловской области. Мы попросили подтвердить слова Евгения Куйвашева о прохождении проектов СЗЗ госэкспертизу каждого из крупных тагильских предприятий и предоставить сроки их установки. Однако ДИП такую информацию предоставлять не стал и, соответственно, заявление губернатора осталось без аргументов. Департамент лишь попросил предприятия Нижнего Тагила все-таки ответить на наши запросы.
По вашей просьбе проведены переговоры с предприятиями. Получена информация, что на Ваш запрос ведется подготовка ответов,сообщили TagilCity.ru в Департаменте информполитики.
Таким образом, подтверждение официальному заявлению Евгения Куйвашева о СЗЗ заводов Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru найти не удалось. На какой стадии находятся проекты, когда наконец пройдет их утверждение и постановка на кадастровый учет, пока остается неизвестным. По официальным ответам, которые предприятия дают весьма неохотно, какой-то процесс с определением СЗЗ все же происходит. Но похоже, эта информация не особо распространяется, раз губернатор региона не в курсе полной картины и делает весьма опрометчивые заявления, не соответствующие действительности. При этом ДИП, который должен взаимодействовать со всеми отраслями, быть в курсе важных вопросов в области и стоять на страже правдивости слов губернатора, своими ответами лишь «топит» главу региона, показывая его некомпетентность.