Число заболевших коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек

Под наблюдением врачей продолжают оставаться 133 тысячи граждан, за все время проведено более 1,4 миллиона тестов.

В Свердловской области по данным на 14 апреля подтверждены восемь новых случаев заболевания. Общее число заболевших в регионе достигло 93 человек, 37 из них выздоровели.