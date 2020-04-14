Число заболевших коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки в России подтверждены 2 774 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заболевших составило 21 102 человека, из них 1 694 выздоровели, скончались 170 пациентов.
Под наблюдением врачей продолжают оставаться 133 тысячи граждан, за все время проведено более 1,4 миллиона тестов.
В Свердловской области по данным на 14 апреля подтверждены восемь новых случаев заболевания. Общее число заболевших в регионе достигло 93 человек, 37 из них выздоровели.
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