В Нижнем Тагиле новых случаев коронавируса не зафиксировано
Сегодня, 13:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным на 14 апреля в Нижнем Тагиле новых случаев коронавируса не зафиксировано.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В Свердловской области за сутки подтверждено восемь новых случаев, таким образом, число заболевших достигло 93 человек, пятеро из них — тагильчане. 37 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Семеро находятся в тяжелом состоянии.
В России прирост за сутки составил 2 774 случая, всего в стране заболели более 21 тысячи человек.
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