Экстренное предупреждение из-за жары 37 градусов объявлено в Нижнем Тагиле

Экстренное предупреждение из-за жары 37 градусов объявлено в Нижнем Тагиле
Экстренное предупреждение из-за жары 37 градусов объявлено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:57Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области 15 и 16 мая объявлено экстренное предупреждение из-за жары. Местами температура воздуха прогреется до 37 градусов.

В связи с ожидаемой жарой ЕДДС объявила экстренное предупреждение в Нижнем Тагиле. Спасатели предупреждают о возможных тепловых ударов у людей и животных, возможных перебоях с электроснабжением и в работе транспорта.

Также 16 и 17 мая сохраняется пожарная опасность четвертого и пятого класса по горимости леса.

Напомним, в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о смоге, которое будет действовать до вечера 17 мая. В этот период в городе ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания примесей в атмосфере.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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