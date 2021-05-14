Экстренное предупреждение из-за жары 37 градусов объявлено в Нижнем Тагиле

В связи с ожидаемой жарой ЕДДС объявила экстренное предупреждение в Нижнем Тагиле. Спасатели предупреждают о возможных тепловых ударов у людей и животных, возможных перебоях с электроснабжением и в работе транспорта.
Также 16 и 17 мая сохраняется пожарная опасность четвертого и пятого класса по горимости леса.
Напомним, в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о смоге, которое будет действовать до вечера 17 мая. В этот период в городе ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания примесей в атмосфере.