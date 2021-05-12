Тагильчанам запретили жарить шашлыки и разводить костры

Соответствующее постановление о введении на территории Нижнего Тагила особого противопожарного режима, начиная с 12 мая 2021 года, подписал глава города Владислав Пинаев. Он будет действовать в муниципалитете до особого распоряжения.
Согласно документу, на территории МО запрещен использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, разведение костров (в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях), проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения.
В учреждениях и организациях города рекомендовано осуществить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, а также организовать проведение разъяснительной работы среди руководителей и работников.
Проведение противопожарных инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности запланировано и среди населения.
В ближайшее время сотрудники МЧС проведут рейды по соблюдению особого противопожарного режима не только в частном секторе, но и в садоводческих товариществах.
Напомним, на 11 — 14 мая в Свердловской области продлено предупреждение о пожарах. В регионе ожидается сухая погода, способствующая высокой и чрезвычайной пожарной опасности.