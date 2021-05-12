Тагильчанам запретили жарить шашлыки и разводить костры

Согласно документу, на территории МО запрещен использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, разведение костров (в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях), проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения.