Три стихийные свалки ТБО горят в посёлке Сухоложский

14 июля в посёлке Сухоложский сотрудниками TagilCity.ru были обнаружены три горящие стихийные свалки.

Огонь одной из них мог в любой момент переброситься на стоящие рядом деревянные столбы ЛЭП. Для ликвидации очагов возгорания была вызвана пожарная бригада. В течение получаса огонь был потушен.

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