Три стихийные свалки ТБО горят в посёлке Сухоложский

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В посёлке Сухоложский загорелись три стихийные свалки. Сильный огонь одной из них грозил переброситься на находящиеся рядом линии электропередач. Причины возгорания пока неизвестны.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
14 июля в посёлке Сухоложский сотрудниками TagilCity.ru были обнаружены три горящие стихийные свалки.
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Огонь одной из них мог в любой момент переброситься на стоящие рядом деревянные столбы ЛЭП. Для ликвидации очагов возгорания была вызвана пожарная бригада. В течение получаса огонь был потушен.
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Причины возгорания пока не установлены. Это может быть как случайность, так и преднамеренный поджог, о чём говорит наличие сразу трёх очагов огня.
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