Специалисты рекомендуют жителям Урала для профилактики ежегодно сдавать анализы

Среди причин возникновения заболеваний специалисты называют химическую и нервную нагрузку. Болезни выявляют у людей, которые не работают на вредном производстве. Ранее они были характерны именно для них. Теперь же они поражают менеджеров, учителей, врачей – тех, кто не работает на вредных производствах. Уже в 2017 году таких случаев зарегистрировано около более миллиона.

Помимо заболеваний, связанных с дыхательной системой, уральцы подвержены заболеваниям органов кровообращения и пищеварения. Они также наиболее распространены среди жителей Урала.

Лаборатория «Гемотест» предлагает исследования, которые позволят выявить заболевания на ранней стадии. Специалисты рекомендуют проходить их каждый год. В перечень анализов входит клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, тест на сахарный диабет и билирубин. Также в комплекс исследований входит измерение в сыворотке крови уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ), исследование щелочной фосфатазы, тест на креатинин, анализы на глюкозу и холестерин.