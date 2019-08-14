Специалисты рекомендуют жителям Урала для профилактики ежегодно сдавать анализы
Согласно статистике, на Урале в течение пяти лет растет количество заболеваний, связанных с органами дыхания, а также аллергий. Такая неутешительная статистика зафиксирована впервые за 40 лет. Федеральная медицинская компания «Лаборатория «Гемотест», разработала профилактический комплекс исследований для жителей УрФО.
Среди причин возникновения заболеваний специалисты называют химическую и нервную нагрузку. Болезни выявляют у людей, которые не работают на вредном производстве. Ранее они были характерны именно для них. Теперь же они поражают менеджеров, учителей, врачей – тех, кто не работает на вредных производствах. Уже в 2017 году таких случаев зарегистрировано около более миллиона.
Помимо заболеваний, связанных с дыхательной системой, уральцы подвержены заболеваниям органов кровообращения и пищеварения. Они также наиболее распространены среди жителей Урала.
Лаборатория «Гемотест» предлагает исследования, которые позволят выявить заболевания на ранней стадии. Специалисты рекомендуют проходить их каждый год. В перечень анализов входит клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, тест на сахарный диабет и билирубин. Также в комплекс исследований входит измерение в сыворотке крови уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ), исследование щелочной фосфатазы, тест на креатинин, анализы на глюкозу и холестерин.
До 30 сентября 2019 года на «уральский» комплекс действует специальное предложение. Стоимость исследований будет стоить 990 рулей. Подробнее можно узнать на сайте «Лаборатории «Гемотест» и по телефону: 8 (800) 550-13-13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.