В Свердловскстате рассказали о причинах убыли населения в Екатеринбурге

В Свердловскстате рассказали о причинах убыли населения в Екатеринбурге
В Свердловскстате рассказали о причинах убыли населения в Екатеринбурге
Сегодня, 15:34Здоровье и экологияФото: 1МI
Несколько лет подряд в Свердловской области население убывает: смертность превышает рождаемость.

Практически во всех регионах России, в том числе и в Свердловской области, несколько лет подряд фиксируется естественная убыль населения, сообщила E1 и. о. главы Свердловскстата Антонина Перунова.

Пандемия не стала основной причиной в разнице между умершими и родившимися жителями Свердловской области, она лишь усугубила общую картину. Убыль населения из-за низкой рождаемости и высокой смертности была зафиксирована до коронавируса,сообщила Перунова.

Как отметила специалист, пандемия COVID-19 еще скажется на общей статистике естественной убыли населения региона.

Напомним, в Свердловской области введены обязательные QR-коды для чиновников и отдельных категорий работников сферы обслуживания. Те из них, кто имеет медотводы, отправятся на дистант.

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Екатеринбург
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