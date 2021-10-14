В Свердловскстате рассказали о причинах убыли населения в Екатеринбурге

Практически во всех регионах России, в том числе и в Свердловской области, несколько лет подряд фиксируется естественная убыль населения, сообщила E1 и. о. главы Свердловскстата Антонина Перунова.
Пандемия не стала основной причиной в разнице между умершими и родившимися жителями Свердловской области, она лишь усугубила общую картину. Убыль населения из-за низкой рождаемости и высокой смертности была зафиксирована до коронавируса,сообщила Перунова.
Как отметила специалист, пандемия COVID-19 еще скажется на общей статистике естественной убыли населения региона.
Напомним, в Свердловской области введены обязательные QR-коды для чиновников и отдельных категорий работников сферы обслуживания. Те из них, кто имеет медотводы, отправятся на дистант.