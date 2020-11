В ЦГБ №1 не берут анализы на COVID-19: тагильчан пугают новым фейком

В Нижнем Тагиле в соцсетях распространилась фотография с обращениями, вывешенными на дверях ЦГБ №1, что тестирование на коронавирус в здании больницы не проводится.

В пресс-службе ЦГБ №1 редакции TagilCity.ru рассказали, что фотография – фейк. Здание СЭС вблизи данного медицинского учреждения не располагается, что также наводит на подозрения о ложности информации. В поликлинике осуществляется забор анализов у пациентов с подозрением на COVID-19 по назначению врача. Ежедневно, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 9.30,сообщили в пресс-службе. Также там добавили, что забор анализов у граждан, прибывших из-за границы, не производится. Photo: группа «ЧП Нижний Тагил» Напомним, 11 ноября стало известно, что видео из городской больницы №1 в Нижнем Тагиле, где пациентов якобы размещают в коридорах, оказалось фейком. В сети Instagram было размещено видео, на котором записано, как пациенты размещены в коридоре медучреждения. Кто-то из них лежит на каталках, некоторые сидят на стульях. В оперштабе сообщили, что видеозапись не является достоверной. Видео с огромной очередью из горбольницы №1 в Нижнем Тагиле оказалось фэйком

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter