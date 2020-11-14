В ЦГБ №1 не берут анализы на COVID-19: тагильчан пугают новым фейком

Напомним, 11 ноября стало известно, что видео из городской больницы №1 в Нижнем Тагиле, где пациентов якобы размещают в коридорах, оказалось фейком. В сети Instagram было размещено видео, на котором записано, как пациенты размещены в коридоре медучреждения. Кто-то из них лежит на каталках, некоторые сидят на стульях. В оперштабе сообщили, что видеозапись не является достоверной.