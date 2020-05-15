Скворцова назвала самую распространенную группу крови у болеющих коронавирусом
Сегодня, 22:29Здоровье и экологияФото: Официальный сайт партии «Единая Россия»
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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила о том, что люди со второй группой крови больше подвержены заражению коронавирусом, пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
По словам Скворцовой, при лечении больных переливанием крови, необходимо, чтобы группы крови совпадали. У зараженных превалирует вторая группа крови, на втором месте — первая и третья, меньше всего пациентов с четвертой группой крови.
Скворцова не уточнила вопрос о том, что статистика может быть связана с тем, что вторая группа крови является самой распространённой.
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