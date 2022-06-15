Тагильчане могут пообщаться с врачами онлайн через специальную платформу

Тагильчане могут пообщаться с врачами онлайн через специальную платформу
Тагильчане могут пообщаться с врачами онлайн через специальную платформу
Сегодня, 19:42Здоровье и экологияЕлена ОзероваФото: 1MI
Телемедицина заработала в лечебных учреждениях Свердловской области.

Началась реализация проекта по телемедицине. Чтобы получить совет врача, нужно пройти регистрацию на платформе, выбрать нужного доктора и удобное время для приема.

Сервис работает на платформе «Доктис». К примеру, система заработала в больнице №3 Екатеринбурга. Медик общается с пациентом по видеосвязи через компьютер, а сам больной может выйти на связь даже со смартфона или другого устройства.

Пока программа тестируется в двух больницах Екатеринбурга и по одному госпиталю в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Белоярском.

Телемедицинские консультации уже были успешно реализованы в формате «врач-врач». Специалисты СОКБ №1, ОДКБ №1 и областного онкодиспансера ежедневно помогают коллегам медучреждений региона разобрать сложные клинические случаи, - сказал министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
медицинаконсультацияприем#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы