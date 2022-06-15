Тагильчане могут пообщаться с врачами онлайн через специальную платформу

Началась реализация проекта по телемедицине. Чтобы получить совет врача, нужно пройти регистрацию на платформе, выбрать нужного доктора и удобное время для приема.
Сервис работает на платформе «Доктис». К примеру, система заработала в больнице №3 Екатеринбурга. Медик общается с пациентом по видеосвязи через компьютер, а сам больной может выйти на связь даже со смартфона или другого устройства.
Пока программа тестируется в двух больницах Екатеринбурга и по одному госпиталю в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Белоярском.
Телемедицинские консультации уже были успешно реализованы в формате «врач-врач». Специалисты СОКБ №1, ОДКБ №1 и областного онкодиспансера ежедневно помогают коллегам медучреждений региона разобрать сложные клинические случаи, - сказал министр здравоохранения региона Андрей Карлов.