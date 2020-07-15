Михаил Мишустин заявил о возобновлении диспансеризации в России
Сегодня, 20:51Здоровье и экологияФото: пресс-служба правительства
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о возобновлении диспансеризации россиян, сообщает пресс-служба правительства.
Диспансеризация была приостановлена в связи с пандемией коронавируса. По словам Мишустина, эпидемиологическая ситуация в России улучшается, пройден пик заболеваемости. Он отметил, что прирост заболеваемости за прошедшие сутки составил меньше 1%.
Также правительство подписало документ о предоставлении тест-систем государственным и муниципальным больницам бесплатно до 1 мая 2021 года.
Сегодня в России было зафиксировано 6 442 случаев заболевания коронавирусом, 263 из них — в Свердловской области.
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