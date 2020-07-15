Михаил Мишустин заявил о возобновлении диспансеризации в России

Диспансеризация была приостановлена в связи с пандемией коронавируса. По словам Мишустина, эпидемиологическая ситуация в России улучшается, пройден пик заболеваемости. Он отметил, что прирост заболеваемости за прошедшие сутки составил меньше 1%.

Также правительство подписало документ о предоставлении тест-систем государственным и муниципальным больницам бесплатно до 1 мая 2021 года.