Нижний Тагил попал на карту экологически опасных мест Свердловской области

Нижний Тагил попал на карту экологически опасных мест Свердловской области

Сегодня, 19:41Здоровье и экологияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
«Облгазета» составила карту самых загрязненных с точки зрения экологии городов Свердловской области. На нее попали 26 муниципалитетов.

В качестве источников для создания карты были взяты несколько докладов об экологии в регионе. По словам экспертов, пик загрязнения окружающей среды в Свердловской области приходился на середину 1980-х годов прошлого века. Позднее произошли благоприятные изменения, однако положение в 13 городах региона остаётся очень напряжённым с точки зрения экологии. Наиболее загрязненными эксперты считают Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Красноуральск и Краснотурьинск.

Photo:«Облгазета»

Доцент Уральского государственного экономического университета Галина Пахальчак отмечает, что в последние восемь лет в регионе действует соглашение по снижению вредных выбросов. Например, НТМК участвует в нацпроекте «Экология». К концу 2024 года по окончанию нацпроекта область должна прийти к понижению уровню выбросов. Однако эксперты в области экологии отмечают, что надзорные органы недостаточно контролируют выполнение соглашения.

Ранее эколог Эдуард Кадыров пояснял TagilCity.ru, что серьезные наказания за выбросы на сегодняшний день не предусмотрены.

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