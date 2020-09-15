Нижний Тагил попал на карту экологически опасных мест Свердловской области

В качестве источников для создания карты были взяты несколько докладов об экологии в регионе. По словам экспертов, пик загрязнения окружающей среды в Свердловской области приходился на середину 1980-х годов прошлого века. Позднее произошли благоприятные изменения, однако положение в 13 городах региона остаётся очень напряжённым с точки зрения экологии. Наиболее загрязненными эксперты считают Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Красноуральск и Краснотурьинск.