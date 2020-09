Нижний Тагил попал на карту экологически опасных мест Свердловской области

«Облгазета» составила карту самых загрязненных с точки зрения экологии городов Свердловской области. На нее попали 26 муниципалитетов.

В качестве источников для создания карты были взяты несколько докладов об экологии в регионе. По словам экспертов, пик загрязнения окружающей среды в Свердловской области приходился на середину 1980-х годов прошлого века. Позднее произошли благоприятные изменения, однако положение в 13 городах региона остаётся очень напряжённым с точки зрения экологии. Наиболее загрязненными эксперты считают Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Красноуральск и Краснотурьинск. Photo: «Облгазета» Доцент Уральского государственного экономического университета Галина Пахальчак отмечает, что в последние восемь лет в регионе действует соглашение по снижению вредных выбросов. Например, НТМК участвует в нацпроекте «Экология». К концу 2024 года по окончанию нацпроекта область должна прийти к понижению уровню выбросов. Однако эксперты в области экологии отмечают, что надзорные органы недостаточно контролируют выполнение соглашения. Ранее эколог Эдуард Кадыров пояснял TagilCity.ru, что серьезные наказания за выбросы на сегодняшний день не предусмотрены. «Серьезных наказаний за выбросы нет»: эколог о загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter