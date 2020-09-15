Жителям Нижнего Тагила поставят новую вакцину от гриппа

Сегодня на заседании оперштаба по распространению новой коронавирусной инфекции обсуждался вопрос о необходимости роста ОРВИ, пневмонии и гриппа. По словам мэра города Владислава Пинаева, эпидемиологическая ситуация в Нижнем Тагиле остается в целом благополучной, данные не превышают среднемноголетнего уровня. В городе на карантин закрыто 10 классов в семи школах и четыре группы в детских садах.