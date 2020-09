Жителям Нижнего Тагила поставят новую вакцину от гриппа

В Нижнем Тагиле по итогам прошедшей недели зарегистрировано 848 случаев ОРВИ, рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 18%. В поликлиники города завезли новую вакцину от гриппа, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня на заседании оперштаба по распространению новой коронавирусной инфекции обсуждался вопрос о необходимости роста ОРВИ, пневмонии и гриппа. По словам мэра города Владислава Пинаева, эпидемиологическая ситуация в Нижнем Тагиле остается в целом благополучной, данные не превышают среднемноголетнего уровня. В городе на карантин закрыто 10 классов в семи школах и четыре группы в детских садах. В Нижнем Тагиле стартовала прививочная кампания от сезонного гриппа. В поликлиники поступила первая партия вакцин от гриппа. Более 10 тысяч доз препарата «Совигрипп» для детей и порядка 19 тысяч доз «Флю-М» для взрослых. «Флю-М» - это новая и эффективная разработка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Она содержит инактивированный вирус трех наиболее актуальных для этого сезона штаммов гриппа типа А1, А3 и В. Жители еще не имеют достаточного иммунитета к ним и своевременная иммунизация поможет повысить сопротивляемость организм,рассказал начальник территориального отдела областного Роспотребнадзора Юрий Бармин По плану в этом году прививку от гриппа запланировано поставить 65% жителей города – 220 тысячам человек. В Нижнем Тагиле появятся мобильные прививочные бригады по вакцинации жителей города от гриппа. В их состав войдут медики и студенты медколледжа. В Нижнем Тагиле появятся мобильные бригады по вакцинации от гриппа

