Южноафриканский штамм COVID-19 выявлен в России

Южноафриканский штамм COVID-19 выявлен в России

Сегодня, 12:36Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Южноафриканская разновидность штамма коронавируса была обнаружена врачами в России, пишет ИА «Новые известия».

По данным Роспотребнадзора, в РФ выявили 28 изолянтов с британским штаммом и два с южноафриканским.

Кроме того, найдено 16 иных мутаций COVID-19. Южноафриканский штамм из ЮАР был обнаружен в Соединенном Королевстве в декабре 2020 года. ВОЗ отметила, что данный вид более заразен, но болезнь протекает обычным образом.

Всемирная организация здравоохранения связывает новую вспышку коронавируса в мире именно с появлением новых мутаций.

Ранее у жителей Финляндии был выявлен абсолютно новый штамм. Его назвали финским (Fin-796H).

Напомним, 13 марта эпидемиолог рассказал, что в Свердловской области уже распространяются новые штаммы COVID-19. Хотя Роспотребнадзор сообщает об обратном.

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