Южноафриканский штамм COVID-19 выявлен в России

По данным Роспотребнадзора, в РФ выявили 28 изолянтов с британским штаммом и два с южноафриканским.
Кроме того, найдено 16 иных мутаций COVID-19. Южноафриканский штамм из ЮАР был обнаружен в Соединенном Королевстве в декабре 2020 года. ВОЗ отметила, что данный вид более заразен, но болезнь протекает обычным образом.
Всемирная организация здравоохранения связывает новую вспышку коронавируса в мире именно с появлением новых мутаций.
Ранее у жителей Финляндии был выявлен абсолютно новый штамм. Его назвали финским (Fin-796H).
Напомним, 13 марта эпидемиолог рассказал, что в Свердловской области уже распространяются новые штаммы COVID-19. Хотя Роспотребнадзор сообщает об обратном.