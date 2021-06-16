Впервые за 101 год: очередной температурный рекорд побит в Екатеринбурге

Впервые за 101 год: очередной температурный рекорд побит в Екатеринбурге
Впервые за 101 год: очередной температурный рекорд побит в Екатеринбурге
Сегодня, 21:54Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Температурный рекорд вновь побит в Екатеринбурге. 16 июня воздух прогрелся до +33,9 °C. Этот день стал самым жарким за 101 год.

В 17.00 был превышен суточный рекорд максимальной температуры для 16 июня от 1 920 года (+32.8). Об этом заявил эксперт в метеорологии Алексей Пулин. Данные Гидрометцентра гласят, что минимальная температура в этот день была зафиксирована в 1 886 году. Тогда столбили термометров показали при -1,1 °С, сообщает Е1.

В ночь, 17 июня, полярный фронт будет расположен над югом Свердловской области, подчеркнул Алексей Пулин. В связи с этим прогнозируются грозы с ливневыми осадками. Рано утром в четверг холодный фронт достигнет Среднего Урала, а к вечеру минует весь регион.

Напомним, в Екатеринбурге в мае уже был побит температурный рекорд. Понедельник, 24 мая, считался самым теплым за последние 105 лет.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
экологиялетотемпературавысокая температураЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы