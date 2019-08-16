В Свердловской области провели уникальную операцию 14-летнему пациенту
Сегодня, 15:36Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской областной клинической больнице № 1 провели уникальную операцию 14-летнему подростку, сообщает региональный Минздрав.
Оперативное вмешательство юному пациенту провели специалисты, выполняющие малоинвазивные вмешательства на кровеносных сосудах под рентгеновским контролем. Пациент родился с редкой патологией, которая сочетает сразу несколько аномалий, связанных с нарушением работы сердца, а также затрагивает пищевод.
Хирурги сделали операцию на сердце, а потом соединили сегменты пищевода пациента участком кишечника. Проведение открытой операции на сердце было невозможно из-за ряда специфических особенностей нарушения, поэтому было принято решение об оперативном вмешательстве путем стентирования.
Подобные операции проводят специалисты в США и Германии, в России данная практика пока мало распространена.
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