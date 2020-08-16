В Свердловской области за сутки еще у 150 человек подтвержден коронавирус

В России за сутки было подтверждено 4969 случаев заражения коронавирусной инфекцией. А всего подтвержденных случаев за время пандемии насчитывается 922 853 человека. Количество выздоровевших пациентов за сутки выросло на 3557 человек и в общей сложности составляет 732 968 человек. Кроме того, зарегистрировано 68 летальных случаев. Всего за время пандемии от инфекции скончались 16 685 россиян.