Тагильчан проверят на возможность стать донором костного мозга

Всех желающих приглашают бесплатно сдать четыре миллилитра крови в отделении «ИНВИТРО» на Фрунзе, 32 с 11.00 до 13.00 часов 19 сентября. По результатам анализа крови получится выделить потенциальных доноров. Данные будут постоянно находиться в регистре. При необходимости гражданин будет приглашен для донорства, что может спасти жизнь ребенку или взрослому. Рекомендуется предварительно ознакомиться с противопоказаниями.