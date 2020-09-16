Тагильчан проверят на возможность стать донором костного мозга

Тагильчан проверят на возможность стать донором костного мозга

Сегодня, 10:28Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
19 сентября в Нижнем Тагиле приглашают добровольцев сдать кровь на возможность стать донором костного мозга.

Доноров созывают в рамках акции «БытьДоноромКруто». Цель мероприятия в расширении Национального регистра доноров костного мозга (стволовых клеток). Уже три сотни тагильчан внесены в регистр и являются потенциальными донорами.

Всех желающих приглашают бесплатно сдать четыре миллилитра крови в отделении «ИНВИТРО» на Фрунзе, 32 с 11.00 до 13.00 часов 19 сентября. По результатам анализа крови получится выделить потенциальных доноров. Данные будут постоянно находиться в регистре. При необходимости гражданин будет приглашен для донорства, что может спасти жизнь ребенку или взрослому. Рекомендуется предварительно ознакомиться с противопоказаниями.

Напомним, летом нижнетагильская станция переливания крови предоставила данные, согласно которым в Нижнем Тагиле имеются в нужном количестве все группы крови для переливания.

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