Тагильчан проверят на возможность стать донором костного мозга

19 сентября в Нижнем Тагиле приглашают добровольцев сдать кровь на возможность стать донором костного мозга.

Доноров созывают в рамках акции «БытьДоноромКруто». Цель мероприятия в расширении Национального регистра доноров костного мозга (стволовых клеток). Уже три сотни тагильчан внесены в регистр и являются потенциальными донорами. Всех желающих приглашают бесплатно сдать четыре миллилитра крови в отделении «ИНВИТРО» на Фрунзе, 32 с 11.00 до 13.00 часов 19 сентября. По результатам анализа крови получится выделить потенциальных доноров. Данные будут постоянно находиться в регистре. При необходимости гражданин будет приглашен для донорства, что может спасти жизнь ребенку или взрослому. Рекомендуется предварительно ознакомиться с противопоказаниями. Напомним, летом нижнетагильская станция переливания крови предоставила данные, согласно которым в Нижнем Тагиле имеются в нужном количестве все группы крови для переливания. В Нижнем Тагиле хватает всех групп донорской крови

