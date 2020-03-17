В Нижнем Тагиле выбрали технологию очистки воды

На совещании в мэрии экспертный совет пришел к выводу, что в городе необходимо использовать классическую технологическую схему очистки воды с использованием ультрафильтрации на конечном этапе. Такая система позволит производить не менее 75 тысяч кубометров воду за сутки. В техазадании будет предусмотрена возможность использования в схеме очистки технологии озоносорбции.