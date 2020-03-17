В Нижнем Тагиле выбрали технологию очистки воды
В Нижнем Тагиле к концу апреля будет завершена работа по подготовке техзадания на проектирование станции водоподготовки. Экспертный совет выбрал систему, по которой будет осуществляться очистка воды, сообщает пресс-служба мэрии.
Специалисты МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» вносят последние корректировки в техзадание.
На совещании в мэрии экспертный совет пришел к выводу, что в городе необходимо использовать классическую технологическую схему очистки воды с использованием ультрафильтрации на конечном этапе. Такая система позволит производить не менее 75 тысяч кубометров воду за сутки. В техазадании будет предусмотрена возможность использования в схеме очистки технологии озоносорбции.
В конце апреля техзадание разместят на электронной площадке для проведения конкурса.
Напомним, 17 февраля прошли слушания по выбору способа очистки Черноисточинского пруда. В ходе совещания были предложены схемы представителей организаций из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.