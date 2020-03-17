«Все уши прожужжали». Как Нижний Тагил справляется с коронавирусной паникой

Первой я встретила женщину лет 30-ти — Евгению, которая служит в войсковой части.

Конечно, нас каждый день информируют: сколько заболело, как предохраняться, куда в первую очередь обращаться при недуге. Верю, конечно. Знакомые чаще всего реагируют как на обычные ОРВИ или грипп, рассказала TagilCity.ru Евгения.

Сейчас в аптеках массово скупают маски, думаю, все об этом слышали. Но я решила сама попробовать и узнала, что «МАСОК НЕТ! ВООБЩЕ НЕТ! ДАВНО НЕТ» (этот тон можно передать только капсом). На другой кассе женщина покупала противовирусный препарат, а между делом фармацевт объясняла ей способ создания handmade-масок.

Мы шьём из марли — 4-6 слоёв на два часа. Потом побрызгать настойкой прополиса или маслом чайного дерева, если аллергии нет, и ходим. А что делать? поделилась фармацевт.

Покупательница — её зовут Валентина Колина — рассказала мне, что действительно переживает и за себя, и за свою семью, и за свой певческий ансамбль, выступления которого отложили на неопределённый срок.

Боюсь, за семью боюсь. Я ночь не спала сегодня, думала, как защитить себя в этом плане. Мы поём в ансамбле «Встреча», нам приходится сталкиваться со зрителями, причём близко, и мы боимся, что нас просто распустят,сообщила Валентина.

На «Уралвагонзаводе» сотрудникам посоветовали измерять температуру на работе. Моей собеседнице Алёне в клининговой компании тоже посоветовали измерять температуру тела, но она этого не делает.

Говорят — руки мыть, ну нужно ещё температуру измерять, но мы не измеряем, только руки моем, поделилась девушка.

Девушка считает меры предосторожности от коронавируса обоснованными, но не боится, а поэтому не бегает с тележкой по магазинам в поисках гречки и туалетной бумаги, но всё-таки задумывается об этом.

Массовой скупки продуктов пока нет, но на следующей неделе может будет, потому что говорят, что гречки уже нет на прилавках, сказала Алёна.

Однако в ближайшем в «Магните», на улице Газетная, я увидела дедушку, который пачками собирал крупы.

Все уши уже прожужжали про коронавирус. Вчера в Англии запретили выходить 70-летним старикам, а мне 84. Если у нас запретят — будем кашку варить, объяснил он.

Сами сотрудники «Магнита» рассказали, что продажи не особо увеличились, также как и в «Верном». Следов борьбы за гречку и туалетную бумагу не наблюдалось. Чего нельзя сказать о «Пятёрочке» на Ломоносова. Кассир рассказала мне, что продажи «всего необходимого», в том числе антисептиков, увеличились.

Магазин "Верный" Видео Видео: TagilCity.ru

Рядом в «Райте» я встретила ещё одних чрезмерно активных покупателей. Немолодая супружеская пара набирала крупы. Оказалось, они просто готовятся к дачному сезону.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии в Свердловской области можно ожидать закрытия крупных торговых центров, а Роспотребнадзор даёт сотрудникам рекомендации о соблюдении санитарных норм и ношении медицинских масок. В «Александровском пассаже» не то, что масок ни на ком нет, но, как признались многие сотрудники, их даже не информировали о подобной необходимости.

Всё равно кажется, что дальше это как-то коснётся нас. Я купила антисептик. На работе не проводят никакие беседы, только самостоятельно, сообщила продавец магазина Concept Club Евгения.

Её слова подтвердили сотрудницы магазина «Виола».

В то же время большинство опрошенных заявляли, что никакого страха в связи с коронавирусом не испытывают.

У нас в Тагиле такого нет пока, с уверенностью сказал мне один из опрошенных.

На «Авито» мы обнаружили, что некто в Нижнем Тагиле продаёт медицинские маски по пять рублей за штуку, при этом заказом на сумму не менее миллиона рублей.

Фото: avito.ru