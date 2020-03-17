Четверых екатеринбуржцев госпитализируют по суду из-за подозрения на коронавирус

Данная мера была предпринята в связи с тем, что граждане находились в контакте с источником коронавирусной инфекции.

Всего было шесть человек контактирующих во время поездки на поезде Москва — Новый Уренгой, двое были отправлены на госпитализацию в Талице, четверо вышли в Екатеринбурге.

Сначала 2020 года под наблюдением врачей находилось 1830 человек. Сегодня под наблюдением остается 422 человека. Большинство из них — граждане РФ, 45 — граждане Китая, 10 — граждане Италии и семь — граждане Южной Кореи.

Основанием для наблюдения служит то, что человек пребывал в странах, подвергшихся заражению коронавирусом и при проявлении симптомов ОРВИ.