Четверых екатеринбуржцев госпитализируют по суду из-за подозрения на коронавирус
Четверо человек подлежат принудительной госпитализации в Екатеринбурге. Поскольку граждане отказывались от госпитализации, по этому поводу состоялся суд, вынесший решение поместить граждан под наблюдение медработников, сообщает интернет-издание Znak.
Данная мера была предпринята в связи с тем, что граждане находились в контакте с источником коронавирусной инфекции.
Всего было шесть человек контактирующих во время поездки на поезде Москва — Новый Уренгой, двое были отправлены на госпитализацию в Талице, четверо вышли в Екатеринбурге.
Сначала 2020 года под наблюдением врачей находилось 1830 человек. Сегодня под наблюдением остается 422 человека. Большинство из них — граждане РФ, 45 — граждане Китая, 10 — граждане Италии и семь — граждане Южной Кореи.
Основанием для наблюдения служит то, что человек пребывал в странах, подвергшихся заражению коронавирусом и при проявлении симптомов ОРВИ.
Напомним, что вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в Китае. В марте ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, в России число официально зарегистрированных случаев коронавируса достигло 93.