Екатеринбуржцы спорят на велосипед и коньяк из-за сноса Шарташского парка
Сегодня, 09:09Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
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Директор Шарташского парка в социальной сети заключил пари с жителем Екатеринбурга. Он уверен, что на территории лесопарка не построят жилой комплекс, ТЦ или бизнес-центр, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Житель Екатернбурга уверен, что Шарташ застроят в течение двух лет. Он предложил поспорить на бутылку коньяка.
Артур Зиганшин выбрал предметом спора велосипед и заверил, что парк будет развиваться и совершенствоваться.
Я хочу заверить всех неравнодушных горожан, что Шарташский лесной парк не станут вырубать, здесь не будут строить жилье, торгово-развлекательные центры, бизнес-центры и прочее, написал директор Шарташского парка.
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