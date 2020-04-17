Из Нижнего Тагила за неделю не поступило ни одного материала о нарушении самоизоляции
Сегодня, 17:22Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest
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В министерство общественной безопасности в период с 11 по 17 апреля не поступило ни одного материала о нарушении гражданами режима самоизоляции в Нижнем Тагиле, сообщили TagilCity.ru в оперативном штабе.
Сюжеты: Коронавирус, Эксклюзив, Нижний Тагил
В министерство общественной безопасности материалы из Нижнего Тагила на сегодняшний день не поступали, сообщили в ведомстве.
Напомним, по данным на 15 апреля в Свердловской области составлено 365 материалов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Все данные передаются в министерство общественной безопасности, где они проверяются, при необходимости запрашиваются дополнительные данные. После рассмотрения материалов принимается решение возбуждать административное дело, либо нет.
Решение о назначении административного наказания принимает суд. Напомним, гражданам грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей.
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