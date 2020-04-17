Из Нижнего Тагила за неделю не поступило ни одного материала о нарушении самоизоляции

В министерство общественной безопасности материалы из Нижнего Тагила на сегодняшний день не поступали, сообщили в ведомстве.

Напомним, по данным на 15 апреля в Свердловской области составлено 365 материалов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Все данные передаются в министерство общественной безопасности, где они проверяются, при необходимости запрашиваются дополнительные данные. После рассмотрения материалов принимается решение возбуждать административное дело, либо нет.