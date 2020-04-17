В Екатеринбурге судья отказался штрафовать двух мужчин за нарушение самоизоляции
Сегодня, 15:48ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге судья отказался назначать штраф двум мужчинам, на которых были составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Мужчины были остановлены полицейскими в субботу, 11 апреля. Наряд полиции остановил двоих мужчин, так как силовики решили, что граждане нарушают режим самоизоляции.
Мужчины пояснили, что направляются в магазин за продуктами и пивом. Однако такое объяснение полицейских не удовлетворило и они составили протоколы о нарушении режима самоизоляции.
Материалы были переданы на рассмотрение в мировой суд. После изучения материалов дела судья решил не привлекать граждан к ответственности, объяснив это тем, что в их действиях нет состава административного правонарушения.
На данный момент постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
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