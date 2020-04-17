На этой неделе индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле ухудшился
На этой неделе жители Нижнего Тагила стали плохо соблюдать самоизоляцию. Об этом говорят данные Яндекса.
Сегодня, 17 апреля, по данным на 14.00 индекс самоизоляции в городе составил всего лишь 2,4 балла. Это означает, что на улицы выходит много людей. Чем выше этот показатель, тем больше людей находится дома. С самого начала недели он не превышает трех баллов. Так, в понедельник и вторник индекс держался на уровне 2,8, а в среду — 2,7 балла.
Для сравнения, на прошлой неделе во все будние дни индекс самоизоляции сохранялся на уровне трех баллов, кроме пятницы. Тогда он составил 2,8.
Яндекс предоставляет информацию исключительно для ознакомления. Она не может быть использована для среднестатистической оценки количества людей на улицах.
Напомним, что в городе, как и по всей области, действует режим самоизоляции. Людям рекомендуется выходить из дома только в магазин, аптеку или для прогулки с собакой. Кроме того, работающие граждане могут также покидать свои квартиры. Накануне стало известно, что режим продлен в области бессрочно, до особого распоряжения.