На этой неделе индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле ухудшился

Сегодня, 17 апреля, по данным на 14.00 индекс самоизоляции в городе составил всего лишь 2,4 балла. Это означает, что на улицы выходит много людей. Чем выше этот показатель, тем больше людей находится дома. С самого начала недели он не превышает трех баллов. Так, в понедельник и вторник индекс держался на уровне 2,8, а в среду — 2,7 балла.

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле Фото: Яндекс

Для сравнения, на прошлой неделе во все будние дни индекс самоизоляции сохранялся на уровне трех баллов, кроме пятницы. Тогда он составил 2,8.

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