Ученые установили температуру, при которой гибнет коронавирус

Научные работники пробовали различные способы температурного воздействия на возбудителя. Так, нагревали его в течение часа при температуре 60 градусов. Это является стандартным методом воздействия на штаммы. Однако коронавирус полностью дезактивировался только при температуре 95 градусов.

Для эксперимента ученые применяли клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса. Их помещали в нестерильную среду и в чистую среду. Опыты показали, что при тепловом воздействии в стерильной среде коронавирус гиб быстрее, а в приближенной к реальным условиям — сохранил активность.