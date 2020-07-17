Масочный режим является обязательным сегодня, когда вы находитесь в местах скопления людей, соблюдение дистанцирования. Именно это позволит нам остановить распространение инфекции. Испытывать стационары на прочность — это, наверное, худший путь. Лучше профилактировать, сказал он.

Он заявил, что количество медучреждений в России, которые были мобилизованы для борьбы с коронавирусом, является достаточным. По его словам, страна имеет один из самых низких показателей смертности в мире.

Министр отметил, что в пиковую загрузку в стране разворачивалось до 184 тысяч коек. На сегодняшний день их число уменьшилось до 160 тысяч при загрузке в 112-113 тысяч пациентов. Кроме того, в стране организовано 25 тысяч реанимационных коек, из которых около 10% задействованы.