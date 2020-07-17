Михаил Мурашко: «Испытывать стационары на прочность — это худший путь»
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил о важности соблюдения санитарных правил и личной гигиены, а также, что не стоит испытывать стационары на прочность, пишет Znak.
Масочный режим является обязательным сегодня, когда вы находитесь в местах скопления людей, соблюдение дистанцирования. Именно это позволит нам остановить распространение инфекции. Испытывать стационары на прочность — это, наверное, худший путь. Лучше профилактировать, сказал он.
Он заявил, что количество медучреждений в России, которые были мобилизованы для борьбы с коронавирусом, является достаточным. По его словам, страна имеет один из самых низких показателей смертности в мире.
Министр отметил, что в пиковую загрузку в стране разворачивалось до 184 тысяч коек. На сегодняшний день их число уменьшилось до 160 тысяч при загрузке в 112-113 тысяч пациентов. Кроме того, в стране организовано 25 тысяч реанимационных коек, из которых около 10% задействованы.
Мурашко также добавил, что сейчас Минздрав сосредоточен на том, чтобы каждому пациенту была оказана помощь в соответствии с действующими протоколами. Сегодня уже подготавливается восьмая их версия. Кроме того, он заявил, что в течение ближайших двух недель будут завершены клинические испытания одной из кандидатных вакцин, но при этом работа над ними еще продолжается.