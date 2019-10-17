В Екатеринбурге начал работу новый центр профилактики переломов

Врачи будут проводить консультации для горожан с остеопорозом. Это первый центр такой направленности на Урале.

Остеопороз находится на четвертом месте после заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических патологий и сахарного диабета. Он приводит к хрупкости костей, а потому они могут ломаться даже при незначительных травмах.