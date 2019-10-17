В Екатеринбурге начал работу новый центр профилактики переломов
Сегодня, 21:16Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге начал работу центр профилактики повторных переломов. Он будет работать на базе травматологического пункта ЦГБ № 7, сообщает «Комсомольска правда».
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Врачи будут проводить консультации для горожан с остеопорозом. Это первый центр такой направленности на Урале.
Остеопороз находится на четвертом месте после заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических патологий и сахарного диабета. Он приводит к хрупкости костей, а потому они могут ломаться даже при незначительных травмах.
В первые несколько месяцев центр будет работать в качестве пилотного проекта. Если пациентов будет много, то прием будут вести несколько специалистов.
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