Минздрав проверил хоспис в свердловском городе по жалобам пациентов

Министерство здравоохранения Свердловской области провело проверку хосписа в Арамиле по жалобам пациентов, пишет E1.

Родные одной из пациенток пожаловались, что в медицинском учреждении недостаточно персонала для ухода за больными. Как сообщает оперативный штаб Свердловской области, по результатам проверки минздравом не было найдено нарушений. От сотрудников министерства поступила информация, что из 45 мест занята 41 койка. В палатах чисто и от пациентов нет жалоб на качество еды. Все довольны. Даже пациентка, чья мама жаловалась. Медицинских сотрудников немного, но их хватает для обеспечения работы хосписа, рассказала начальник отдела санаторно-курортной и паллиативной помощи, реабилитации министерства Ирина Василенко. В оперштабе также рассказали причину перевода больных из хосписа Екатеринбурга в Арамиль. Паллиативное отделение ГБ № 2 включено в список организаций, подлежащих перепрофилированию под работу с заболевшими коронавирусом. Здесь уже проводилась работа с «ковидными» больными и имеется всё необходимое оборудование, а персонал обладает нужными навыками, рассказали представители оперативного штаба. Напомним, хоспис в Екатеринбурге был передан под больных COVID-19. Умирающих пациентов перенаправили в Арамиль. В Екатеринбурге снова отдадут под лечение от COVID-19 единственный хоспис

